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В Анапе для купания будут пригодны 17 километров побережья

В Анапе летом можно купаться на 17 километрах побережья, сообщили местные власти
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Телеграм-канал «РаZVожаев»

Для купания в новом летнем сезоне будут доступны 17 километров побережья Анапы. Об этом рассказали в администрации Краснодарского края.

«Порядка 17 километров береговой линии в Анапе будет доступно для отдыха и купания. А также – более 130 километров берега в Таманском заливе и все побережье Азовского моря в Темрюкском районе», — говорится в сообщении.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель, в Анапе туристов ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, и примерно 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы.

В свою очередь глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский сообщил, что стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.

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