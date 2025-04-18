Россиянам рассказали о последствиях закрытия пляжей Анапы

РСТ: цены на отдых в Анапе упадут, а на других курортах вырастут

Стоимость отдыха в Анапе снизится из-за закрытия местных пляжей для туристов. Об этом сообщил глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

«Анапа — центр российского all inclusive. Здесь много современных отелей с бассейнами, аквапарками. Однако для небольших гостиниц ситуация может стать критической — многие из них могут не открыться», — пояснил он.

Ценник на размещение уже начал снижаться и, скорее всего, продолжит падать. При этом часть спроса перераспределяется в сторону Крыма. На полуострове фиксируется активный рост числа бронирований, отметил Уманский.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

Известно также, что пострадавший от утечки мазута туристический бизнес получит отсрочку по налогам.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.