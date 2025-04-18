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В регионах РФ ночью уничтожили более 50 украинских беспилотников

Минобороны РФ: российские средства ПВО за ночь перехватили 56 дронов ВСУ
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MOD Russia/Global Look Press

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

При этом больше всего беспилотников — 27 — перехватили в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области и над акваторией Азовского моря сбили по 12 летательных аппаратов. Еще три БПЛА были нейтрализованы в республике Крым, по одному — в Краснодарском крае и Ростовской области.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в ночь на 18 апреля в небе над двумя районами региона уничтожили не менее 17 дронов ВСУ. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Фрагменты сбитых беспилотников упали на землю, повредив три дома и два автомобиля. Более того, урон получила газовая труба. К текущему моменту сотрудникам профильных служб удалось устранить повреждения на инфраструктурном объекте.

Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ нанести удар по Астраханской области.

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