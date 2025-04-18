В регионах РФ ночью уничтожили более 50 украинских беспилотников

Системы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь ликвидировали 56 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами РФ. Об этом сообщило российское министерство обороны в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак дроны самолетного типа.

При этом больше всего беспилотников — 27 — перехватили в воздушном пространстве Воронежской области. В Белгородской области и над акваторией Азовского моря сбили по 12 летательных аппаратов. Еще три БПЛА были нейтрализованы в республике Крым, по одному — в Краснодарском крае и Ростовской области.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в ночь на 18 апреля в небе над двумя районами региона уничтожили не менее 17 дронов ВСУ. Предварительно, никто из местных жителей не пострадал.

Фрагменты сбитых беспилотников упали на землю, повредив три дома и два автомобиля. Более того, урон получила газовая труба. К текущему моменту сотрудникам профильных служб удалось устранить повреждения на инфраструктурном объекте.

Ранее в Минобороны РФ заявили о попытке ВСУ нанести удар по Астраханской области.