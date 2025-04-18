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Системы ПВО за ночь сбили десятки украинских БПЛА в Запорожской области

Балицкий: в Запорожской области за ночь уничтожили более 40 дронов ВСУ
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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили более 40 украинских дронов в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.

Он уточнил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы на подлете к населенным пунктам.

«Благодарю военнослужащих ПВО и Росгвардии за работу по защите региона!» — написал губернатор.

18 апреля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за прошедшую ночь в регионах страны уничтожили 56 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Системы ПВО сбили 27 летательных аппаратов в небе над Воронежской областью и три — в республике Крым. В Ростовской области и Краснодарском крае перехватили по одному БПЛА, а в Белгородской области и над акваторией Азовского моря — по 12.

Утром в тот же день правительство Ивановской области предупредило местных жителей об опасности атаки украинских беспилотников. Особый режим в регионе ввели в 6:07 мск, он действовал чуть больше трех часов.

Ранее украинские войска выпустили ракеты по городу Мелитополю в Запорожской области.

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