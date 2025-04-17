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Путин посмертно наградил орденом Мужества освещавших СВО журналистов

Путин посмертно наградил орденом Мужества журналистов «Звезды» и «Известий»
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества журналиста «Звезды» Андрея Панова, водителя съемочной группы Александра Сиркели, а также военкора «Известий» Александра Федорчака. Это следует из указа президента.

Награда присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».

Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели освещали события в зоне СВО. После удара со стороны ВСУ им не удалось выжить. Позже посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что ВСУ целенаправленно бьют по журналистам, освещающим события в зоне СВО.

31 марта сообщалось, что вандалы сожгли и разгромили могилу Александра Федорчака. После этого было возбуждено два уголовных дела.

Ранее Мария Захарова обвинила Украину в прицельном уничтожении журналистов.

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