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В зоне спецоперации погиб журналист «Известий»

«Известия» сообщили о гибели своего корреспондента Федорчака в зоне СВО
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Telegram-канал IZ.RU

Корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается на сайте издания.

В материале отмечается, что информация о гибели журналиста поступила 24 марта.

«Подробности произошедшего уточняются», — говорится в тексте.

Федорчак после прибытия на фронт начал освещать события на Купянском направлении в Харьковской области. В публикации подчеркивается, что последний репортаж корреспондента был снят «буквально накануне».

До этого пресс-служба российского хоккейного клуба «Сокол» сообщила, что в зоне проведения СВО погиб бывший игрок команды Евгений Константинов. В период с 2009 по 2015 годы спортсмен выступал за команду «Сокол-99», в том числе в рамках Первенства РФ среди юношей региона «Поволжье».

Как рассказали представители клуба, Константинова не стало в ноябре 2024 года. Мужчина получил ранение при выполнении боевой задачи на территории Курской области. При этом церемония прощания с ним состоялась только 24 марта текущего года.

Ранее в зоне спецоперации погиб иеромонах Константин, который находился на фронте в течение трех лет.

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