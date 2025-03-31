Возбуждено два дела об осквернении могилы военкора Федорчака

В Крыму возбудили два дела об осквернении могилы военкора Федорчака

В Крыму возбудили два уголовных дела о надругательстве над могилой военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех погибших участников специальной военной операции. Об этом сообщили в МВД республики.

Дела возбуждены отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району Республики Крым.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также подозреваемых в осквернении надгробий.

Второе уголовное дело возбуждено по факту повреждения воинского захоронения — могил участников СВО.

Как сообщал РЕН ТВ, вандалы сожгли и разгромили могилу Федорчака. Возле памятника раскиданы траурные венки и цветы, при этом крест остался цел.

24 марта в зоне спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД России заявили, что Киев прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать.