Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Возбуждено два дела об осквернении могилы военкора Федорчака

В Крыму возбудили два дела об осквернении могилы военкора Федорчака
close
Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

В Крыму возбудили два уголовных дела о надругательстве над могилой военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака и еще трех погибших участников специальной военной операции. Об этом сообщили в МВД республики.

Дела возбуждены отделом дознания ОМВД России по Нижнегорскому району Республики Крым.

Отмечается, что в настоящее время полиция проводит мероприятия по установлению всех обстоятельств преступления, а также подозреваемых в осквернении надгробий.

Второе уголовное дело возбуждено по факту повреждения воинского захоронения — могил участников СВО.

Как сообщал РЕН ТВ, вандалы сожгли и разгромили могилу Федорчака. Возле памятника раскиданы траурные венки и цветы, при этом крест остался цел.

24 марта в зоне спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в МИД России заявили, что Киев прицельно уничтожает журналистов и правовые принципы, которые должны их защищать.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами