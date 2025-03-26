Захарова обвинила Украину в прицельном уничтожении журналистов

Украина прицельно уничтожает российских журналистов в зоне специальной военной операции. Об этом заявила в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что так массово журналисты могли бы умирать во время стихийного бедствия.

«Сегодня это стихийное бедствие называется террористический киевский режим, который прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать», — сказала Захарова.

26 марта стало известно, что в зоне спецоперации погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Журналистке было 35 лет.

Незадолго до этого в зоне проведения спецоперации погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.