В Башкортостане горит производственный цех на площади 400 «‎квадратов»‎

МЧС: в Уфе загорелся цех по производству лодок из ПВХ

В столице Башкирии Уфе горит цех по производству лодок из ПВХ. Информации о пострадавших нет, об этом сообщает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Площадь пожара, как уточняется, составляет 400 «‎квадратов»‎. К ликвидации привлекли 40 сотрудников и 10 единиц техники, отметили в МЧС.

17 апреля на юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26. По словам источника ТАСС, пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом никто не пострадал. О возгорании по адресу Востряковский проезд, дом 10 стало известно рано утром. Огонь распространился на площади в 20 кв. м.

Накануне на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее на видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке.