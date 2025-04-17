Пожар на столичной ТЭЦ-26 потушен

На юге Москвы потушили пожар на электроподстанции на территории ТЭЦ-26

На юге Москвы потушили пожар на территории «Южной» ТЭЦ-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичные оперативные службы.

По словам источника, пожарным удалось ликвидировать возгорание. При этом никто не пострадал.

О возгорании по адресу Востряковский проезд, дом 10 стало известно рано утром. Огонь распространился на площади в 20 кв. м.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тыс. кв. м. В тушении пожара участвовали около 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники. С открытым горением сотрудники МЧС справились только в ночь на четверг. После этого они начали проливать и разбирать конструкции.

Ранее на видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке.