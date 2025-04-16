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На видео попало, как водитель спасал автобус от огня во Владивостоке

Во Владивостоке на видео попало, как водитель спасал автобус от огня

Во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке на улице Некрасовской загорелся автобус маршрута №1. Пламя вспыхнуло в системе кондиционирования. К счастью, водитель оперативно среагировал: быстро остановил транспорт, взял огнетушитель и самостоятельно ликвидировал возгорание», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание.

По информации источника, в результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

До этого сообщалось, что в Красноярске двое мужчин на электросамокате врезались в девушку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчины на электросамокате врезаются в девушку, которая идет по тротуару.

Ранее хоккеист «Витязя» сломал ворота ЖК и помочился на машины.

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