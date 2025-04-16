Во Владивостоке на видео попало, как водитель спасал автобус от огня

Во Владивостоке водитель самостоятельно ликвидировал возгорание на крыше автобуса. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Во Владивостоке на улице Некрасовской загорелся автобус маршрута №1. Пламя вспыхнуло в системе кондиционирования. К счастью, водитель оперативно среагировал: быстро остановил транспорт, взял огнетушитель и самостоятельно ликвидировал возгорание», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как водитель через окно забирается на крышу автобуса, чтобы потушить огонь. Пассажир подает мужчине огнетушитель из салона, при помощи которого он ликвидирует возгорание.

По информации источника, в результате пожара никто не пострадал, эвакуация не потребовалась.

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