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На юге Москвы произошел пожар на электроподстанции

ТАСС: на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы загорелась электроподстанция
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

На юге Москвы загорелась электроподстанция. Об этом, ссылаясь на оперативные службы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на территории ТЭЦ-26, расположенной в Востряковском проезде.

Площадь возгорания составляет около 20 квадратных метров.

На месте происшествия работают оперативные службы, к месту возгорания следуют 20 пожарных расчетов.

17 апреля сообщалось, что три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке.

16 апреля на Курском подшипниковом заводе «АПЗ-20» в цехе по переработке резины произошел пожар. Площадь возгорания достигла 17 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвовали до 100 сотрудников МЧС и 30 единиц специальной техники.

12 апреля в Красноярске произошел пожар на рынке в районе городской теплоэлектроцентрали.

Ранее 17 машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.

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