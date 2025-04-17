На юге Москвы произошел пожар на электроподстанции

ТАСС: на территории ТЭЦ-26 на юге Москвы загорелась электроподстанция

На юге Москвы загорелась электроподстанция. Об этом, ссылаясь на оперативные службы, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на территории ТЭЦ-26, расположенной в Востряковском проезде.

Площадь возгорания составляет около 20 квадратных метров.

На месте происшествия работают оперативные службы, к месту возгорания следуют 20 пожарных расчетов.

17 апреля сообщалось, что три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке.

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Ранее 17 машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре.