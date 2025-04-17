Возгорание автобусов произошло во Владивостоке

МЧС: при пожаре на автовокзале во Владивостоке пострадали три рейсовых автобуса

Три рейсовых автобуса получили повреждения в результате пожара на автовокзале во Владивостоке. Об этом главное управление МЧС России по Приморскому краю сообщает в Telegram-канале.

Возгорание автобусов произошло на автовокзале в районе улицы Русской. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия через 8 минут.

В результате пожара выгорела половина одного автобуса, также огнем частично повреждены два рядом стоящих автобуса, подчеркнули в ведомстве. Пожар был ликвидирован на площади 40 квадратных метров.

Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Проверки по факту инцидента также проводят прокуратура и полиция, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на подшипниковом заводе в Курске.

В настоящее время спасатели осуществляют проливку и разбор конструкций. На месте пожара для определения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе работают специалисты лаборатории регионального управления Роспотребнадзора.

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