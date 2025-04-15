Семнадцать машин сгорели на парковке жилого комплекса в Краснодаре

В Краснодаре 17 автомобилей сгорели на парковке жилого комплекса

В Краснодаре 17 автомобилей сгорели на парковке жилого комплекса. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Краснодара».

«В настоящее время проводится доследственная проверка по факту возгорания транспортных средств на подземном паркинге, расположенном на улице имени Дмитрия Благоева. На месте работает следственно-оперативная группа. По предварительным данным, в результате пожара пострадали 17 автомобилей», — говорится в сообщении канала.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, а также причины возгорания.

До этого в Забайкальском крае мужчина поджег грузовик, в котором на тот момент находились два человека.

«18 октября 2024 года на перегоне Пеньковая — Артеушка Забайкальской железной дороги обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, из-за произошедшего конфликта поджег емкость с бензином и бросил ее в пассажирский отсек автомобиля, где находились двое мужчин», — сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России.

В результате пострадавшие получили ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что рубцы в области их лиц «признаны неизгладимыми». Автомобиль также сгорел, владельцу причинен ущерб на 7 млн рублей. Виновник на данный момент находится в следственном изоляторе.

Ранее в Кабардино-Балкарии газовоз вспыхнул после ДТП с «Газелью».