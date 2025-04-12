В Красноярске пожарные спустя 4,5 часа потушили загоревшийся рынок

МЧС: пожар на рынке в Красноярске ликвидирован, никто не пострадал

В Красноярске спустя 4,5 часа потушили пожар в районе городской теплоэлектроцентрали. Об этом сообщает в своем Telegram-канале региональное управление МЧС.

По данным ведомства, торговые павильоны на улице Красноярский Рабочий загорелись около 15:16 (11:16 мск). Огонь распространился на площади в 520 кв. м. К борьбе с огнем МЧС привлекло 33 пожарных и девять единиц техники. С места происшествия эвакуировали два газовых баллона.

Как уточняется в посте, спустя примерно три часа пожар удалось локализовать, а в 19:43 (15:43 мск) он был ликвидирован. При возгорании никто не пострадал.

Два дня назад в торговом центре «Гринвич» в Екатеринбурге произошел пожар. Столб дыма был виден за несколько километров от места ЧП. По предварительным данным, возгорание могло возникнуть из-за сбоя в электрощитовой.

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