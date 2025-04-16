Правоохранители подтвердили задержание экс-губернатора Курской области

ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов задержан по подозрению в мошенничестве

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил информацию о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова.

«В отношении Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Они задержаны», — заявил он.

Собеседник уточнил, что речь идет о хищении бюджетных средств.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщил, что в доме у Смирнова прошли обыски.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая 2024 года — сначала он был исполняющим обязанности главы региона, в сентябре победил на выборах. Однако уже в начале зимы он покинул свой пост.

Политолог Евгений Минченко объяснял отставку Смирнова тем, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область глава региона растерялся и не сумел выстроить правильную коммуникацию с гражданами.

5 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Хинштейну, который в тот момент был депутатом нижней палаты российского парламента, занять должность исполняющего обязанности губернатора Курской области.

Ранее главу района Ярославской области задержали по делу о превышении полномочий.