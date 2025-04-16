Задержан бывший губернатор Курской области Смирнов

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов задержан по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на источники.

Правоохранители провели обыск у Смирнова утром 16 апреля.

По данным источника, показания против Смирнова дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в регионе. Оба фигуранта связаны с Ивановской областью, где, по предварительной информации, могли участвовать в незаконных схемах с использованием средств фонда ЖКХ.

5 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин предложил Александру Хинштейну, который в тот момент был депутатом нижней палаты российского парламента, занять должность исполняющего обязанности губернатора Курской области. Его назначили на этот пост вместо Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее Инна Апонасенко покинула пост и.о. министра финансов Курской области.