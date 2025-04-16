Главу района Ярославской области задержали за превышение полномочий

В Ярославской области задержали руководителя Гаврилов-Ямского муниципального района Андрея Сергеичева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сергеичев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении без раскрытия деталей.

Чиновник занимал пост главы района с 2022 года.

15 апреля сообщалось, что правоохранители задержали в Москве бывшего главу министерства образования Пензенской области Алексея Комарова. По данным СМИ, экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий: он якобы лоббировал интересы предпринимателей, будучи министром. Сумма откатов составила 16 млн рублей.

В начале апреля в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

Ранее сообщалось, что ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств.