Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу района Ярославской области задержали за превышение полномочий

ТАСС: глава района Ярославской области Сергеичев задержан по уголовному делу
close
Depositphotos

В Ярославской области задержали руководителя Гаврилов-Ямского муниципального района Андрея Сергеичева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Сергеичев задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Возбуждено дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении без раскрытия деталей.

Чиновник занимал пост главы района с 2022 года.

15 апреля сообщалось, что правоохранители задержали в Москве бывшего главу министерства образования Пензенской области Алексея Комарова. По данным СМИ, экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий: он якобы лоббировал интересы предпринимателей, будучи министром. Сумма откатов составила 16 млн рублей.

В начале апреля в Забайкалье начальника исправительной колонии задержали за превышение должностных полномочий. По версии следствия, один из заключенных по требованию руководителя колонии купил для нужд учреждения различные материалы и оборудование. Сейчас следователи устанавливают сумму нанесенного заключенному ущерба.

Ранее сообщалось, что ректора ПсковГУ задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами