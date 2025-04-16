Суд на Украине отклонил апелляцию экс-военкома Одессы, оставив его под стражей

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционные жалобы бывшего одесского военного комиссара Евгения Борисова, которого ранее выпустили из СИЗО под залог, и оставил его под стражей, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Как сообщили в суде, коллегия судей рассмотрела апелляционные жалобы защиты Борисова на решение Печерского райсуда украинской столицы, которым ему продлили арест до 18 мая и назначили залог почти 180 миллионов гривен (около $4,3 миллиона).

«‎По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 20 марта 2025 года оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты — без удовлетворения», — говорится в материале.

В конце прошлого года правоохранительные органы вновь задержали Борисова. Бывший начальник Одесского территориального центра комплектования (ТЦК ) был задержан после того, как за него внесли залог в 39,364 млн гривен ($940,3 тыс. долларов). По информации, полученной ГБР, он после выхода из СИЗО планировал скрыться от следствия, в частности покинуть территорию Украины.

В июле 2023 года Печерский суд Киева отправил под стражу Борисова, которого ранее обвинили в нелегальном обогащении на 188 млн гривен (462 млн рублей) и в умышленном уклонении от несения службы.

За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить Борисова, семья которого за время боевых действий в стране приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн.

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