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На Украине заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях

Депутат Рады Скороход заявила о коррупции в ВСУ на всех уровнях

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) фиксируется коррупция на всех уровнях, об этом заявила депутат Верховной рады страны, председатель Временной следственной комиссии Анна Скороход. Об этом сообщает УНН.

По ее словам, неоднократно отрабатывались случаи, когда с обычных солдат требовали деньги.

Скороход рассказала об одной из коррупционных схем. В списке на фронте числится 100 военных, на самом деле там их около 60-70. Остальные дают взятку командиру, чтобы не находиться на передовой.

Депутат подчеркнула, что в некоторых случаях солдаты ВСУ платят, чтобы получить отпуск или пройти военно-врачебную комиссию.

В начале ноября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что обвиняемый в коррупции глава Одесского территориального центра комплектации (аналог военного комиссариата) Евгений Борисов уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

По информации украинских журналистов, семья Борисова купила виллу и другое имущество в Испании на $4,5 млн после введения на Украине военного положения в феврале 2022 года.

Ранее генерал ВСУ рассказал о срыве оборонного заказа из-за коррупции на Украине.

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