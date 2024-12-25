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Обвиняемого в коррупции экс-военкома Одессы вновь задержали после выхода из СИЗО

ГБР Украины вновь задержала бывшего главу одесского военкомата Борисова
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Правоохранительные органы вновь задержали ранее выпущенного под залог из следственного изолятора (СИЗО) экс-военкома Одесской области Евгения Борисова. Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

Бывший начальник Одесского территориального центра комплектования (ТЦК ) был задержан после того, как за него внесли залог в 39,364 млн гривен ($940,3 тыс. долларов). По информации, полученной ГБР, он после выхода из СИЗО планировал скрыться от следствия, в частности покинуть территорию Украины.

В июле прошлого года Печерский суд Киева отправил под стражу Борисова, которого ранее обвинили в нелегальном обогащении на 188 млн гривен (462 млн рублей) и в умышленном уклонении от несения службы.

За месяц до этого президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить Борисова, семья которого за время боевых действий в стране приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн.

На Украине заявили о коррупции в ВСУ на всех уровнях.

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