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Зеленский поручил уволить одесского военкома, подозреваемого в коррупции

Зеленский приказал уволить военкома Борисова, чья семья приобрела в Испании недвижимость

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President Of Ukraine/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский приказал уволить военного комиссара Одесской области Евгения Борисова, семья которого за время боевых действий в стране приобрела недвижимость в Испании на $4,5 млн. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он дал соответствующее поручение главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Зеленский добавил, что поручил проверить всех украинских военкомов на предмет коррупции.

Ранее сообщалось, что Борисова поймали на покупке элитной недвижимости в Испании. Семья военкома приобрела офисное помещение и виллу на испанском берегу. Сделка состоялась в начале 2023 года.

Отмечается, что помимо недвижимости у Борисова нашли немецкий автомобиль стоимостью от $100 тысяч, тогда как весь его автопарк оценивается в $500 тысяч.

Сам Борисов уверяет, что его семья не владеет никакой недвижимостью в Испании. Он занимает пост военкома по Одесской области с 1996 года, а его супруга занимается розничной торговлей.

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