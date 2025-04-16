В Якутске благополучно приземлился самолет с одним работающим двигателем

Летевший по маршруту Зырянка — Якутск самолет Ан-24 благополучно приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время полета в правом двигателе снизился уровень масла. В связи с этим командир воздушного судна принял решение отключить его.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа самолет совершил успешную посадку в аэропорту Якутска.

Пострадавших в результате инцидента нет. Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит проверку.

13 апреля сообщалось, что в штате Нью-Йорк упал легкомоторный самолет с шестью пассажирами.

10 апреля сообщалось, что у самолета Airbus, совершающего рейс Москва — Денпасар (Индонезия), в воздухе отказал двигатель.

В тот же день в ГУ МЧС России по Ненецкому АО сообщили, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее на Сахалине самолет врезался в стену ангара.