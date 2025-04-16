Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Якутске благополучно приземлился самолет с одним работающим двигателем

Самолет Ан-24 успешно сел в Якутске с одним работающим двигателем

Летевший по маршруту Зырянка — Якутск самолет Ан-24 благополучно приземлился с одним работающим двигателем. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время полета в правом двигателе снизился уровень масла. В связи с этим командир воздушного судна принял решение отключить его.

Благодаря грамотным и профессиональным действиям экипажа самолет совершил успешную посадку в аэропорту Якутска.

Пострадавших в результате инцидента нет. Саха (Якутское) межрегиональное территориальное управление Росавиации проводит проверку.

13 апреля сообщалось, что в штате Нью-Йорк упал легкомоторный самолет с шестью пассажирами.

10 апреля сообщалось, что у самолета Airbus, совершающего рейс Москва — Денпасар (Индонезия), в воздухе отказал двигатель.

В тот же день в ГУ МЧС России по Ненецкому АО сообщили, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Ранее на Сахалине самолет врезался в стену ангара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами