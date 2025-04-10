Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и застрял в снегу в Ненецком АО

Самолет с 41 человеком на борту выкатился за пределы рулежной дорожки в Варандее

Самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей Ненецкого АО, никто не пострадал. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Самолет Ан-24 авиакомпании «Ютэйр», который должен был вылететь сегодня в Архангельск из поселка Варандей, выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу», — рассказали в ведомстве.

На борту Ан-24 в этот момент находились три члена экипажа и 38 пассажиров. В настоящее время самолет отбуксирован, проводится его осмотр.

В конце марта в аэропорту Минеральных Вод во время посадки загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Возгорание ликвидировали пожарные расчеты. Никто не пострадал. Самолет, на борту которого находилось около 24 человек, прилетел из одной из африканских стран.

В январе сообщалось, что при вылете самолета из московского аэропорта Шереметьево в египетскую Хургаду техники забыли открепить от самолета пятиметровый трос.

Ранее на Сахалине самолет врезался в стену ангара.