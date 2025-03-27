На Сахалине самолет врезался в стену ангара

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет при буксировке столкнулся со стеной ангара

В аэропорту Южно-Сахалинска самолет DHС-6 во время буксировки врезался в стену ангара. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел с воздушным судном авиакомпании «Арт АВИА». На самолете нашли повреждения. По предварительным данным, никто не пострадал.

По данному факту начали проверку. Прокуратура проверит соблюдение правил проведения наземных работ техническим персоналом авиакомпании «Тайга», которые проводили буксировку. Ведомство проверит организацию работ и выполнение требований безопасности.

Накануне Telegram-канал Aviaincident сообщил, что у самолета Ан-12 RA-11371 при посадке в аэропорту назначения Новый Уренгой Ямало-Ненецкого округа Тюменской области России подломилась передняя стойка, в результате чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.

Самолет выполнял коммерческий рейс по маршруту Сабетта — Новый Уренгой. На борту было восемь членов экипажа, один из которых пострадал.

Ранее летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира.