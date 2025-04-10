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Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за отказа двигателя

Летевший в Индонезию самолет сядет в Шереметьево из-за отказа двигателя
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Kevin Hackert/Shutterstock/FOTODOM

Самолет Airbus, совершающий рейс Москва-Денпасар (Индонезия), экстренно готовится к аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за отказавшего двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

«По данным 112, экипаж самолета, выполнявшего рейс в Индонезию, запросил аварийную посадку в Шереметьево. Причина – отказ одного из двигателей», — говорится в сообщении.

При приземлении самолет ожидают экстренные службы.

10 апреля в ГУ МЧС России по Ненецкому АО сообщили, что самолет Ан-24 с пассажирами на борту выкатился за пределы рулежной дорожки и застрял в снегу в поселке Варандей. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В конце марта в аэропорту Минеральных Вод во время посадки загорелось шасси у военно-транспортного самолета Ан-124 «Руслан».

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.

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