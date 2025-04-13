В штате Нью-Йорк упал легкомоторный самолет, 6 человек было на борту

Легкомоторный самолет разбился в штате Нью-Йорк, на борту было шесть человек. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

«Mitsubishi MU-2B разбился в поле недалеко от Копейка, Нью-Йорк.... на борту находились шесть человек», — сообщили в американском ведомстве.

За последнее время это не первый случай, когда в Соединенных Штатах терпит крушение воздушный транспорт.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Личность пилота официально пока не подтверждена. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее самолет ВМС США упал в залив Сан-Диего у побережья Калифорнии.