Медведь стал охранять заброшенный российский храм

Медведь стал охранять заброшенный храм в Тверской области

Заброшенный российский храм стал охранять медведь. Об этом сообщает Telegram-канал «Проект «Консервация»».

Фотограф Марина Старыгина зафиксировала следы крупного медведя на земле около храма Успения Пресвятой Богородицы в селе Баскаки Тверской области.

Храм, возведенный между 1862 и 1885 годами, имеет статус объекта культурного наследия, сейчас нуждается в реставрации.

11 апреля сообщалось, что на Урале медведи-гаишники остановили водителя, который ехал по дороге. После получения «взятки» печеньем медведи быстро отошли от транспорта и дали ему проехать.

8 апреля сообщалось, что в Улан-Удэ автомобилисты пытались спугнуть медведя клаксоном, но животное не стало реагировать.

31 марта в Башкирии сняли редкие кадры семьи медведей, гуляющей по проезжей части.

Ранее американец прогнал медведя со своего участка, переодевшись в его сородича.