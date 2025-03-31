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Редкие кадры семьи медведей сняли в российском регионе

В Башкирии сняли редкие кадры семьи медведей, гуляющей по проезжей части

В Башкирии медведи гуляли по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Башкирия Online».

«Медведи шагают по трассам Башкирии. В Белорецком районе, на повороте к Кузъелге возле свалки, местные жители наблюдают медведей», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как несколько медведей идут по проезжей части.

По словам экологов, такие прогулки животных – тревожный сигнал. По мнению специалистов, появление медведей рядом со свалками говорит о нарушении естественных маршрутов миграции и пищевого поведения.

До этого сообщалось, что в Кимрском районе Тверской области рысь гуляла по обочине дороги. Местные жители запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное идет по обочине дороги, а после — убегает дальше от проезжей части.

Кроме того, в Москве на 85-м километре внешней стороны МКАД бегал козел. На кадрах видно, как животное движется вдоль проезжей части.

Ранее медведи гуляли по проезжей части в российском регионе.

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