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Американец прогнал медведя со своего участка, переодевшись в его сородича

В США мужчина переоделся в медведя, чтобы отогнать от дома настоящее животное
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Rodney Clark/ViralHog

Житель Северной Каролины переоделся в костюм медведя, чтобы отпугнуть настоящего хищника. Об этом сообщает New York Post.

Мужчина из Эшвилла решил креативным способом прогнать медведя, который в очередной раз забрел на его придомовой участок.

Американец переоделся в костюм мультяшного медведя и смело вышел на свой задний двор, чтобы встретить опасное животное. Отбросив осторожность, человек в костюме медленно надвигался на черного медведя и даже рычал на него.

Зверь дождался приближения своего «сородича» и бросился прочь, но перед этим остановился на краю участка, в последний раз посмотрел на мужчину и направился обратно в лес.

Ранее 81-летний охотник предстал перед французским судом за то, что подстрелил медведицу.

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