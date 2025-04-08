На видео попало, как медведь проигнорировал клаксон автомобилистов в Улан-Удэ

В Улан-Удэ на видео попало, как автомобилисты пугали медведя клаксоном

В Улан-Удэ автомобилисты пытались спугнуть медведя клаксоном. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

«Медведь вышел к людям в Окинском районе. Молодой косолапый пришел в поселок Самарта. Его засняли мужики, возможно вахтовики. Пытались отпугнуть мишу клаксоном. Но то не особо испугался», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели произошедшее на видео. На кадрах видно, как медведь идет по снегу, после чего водители начинают сигналить и кричать, чтобы испугать животное, но медведь не реагирует.

До этого сообщалось, что в Нижнекамске подросток толкнул 14-летнюю школьницу под автомобиль BMW. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как несколько человек идут по тротуару, в этот момент один из подростков толкает школьницу под проезжающий черный автомобиль. На записи также видно, как от удара школьница отлетает.

По информации источника, в результате ДТП нижнекамка получила травмы, ее госпитализировали.

Ранее в Краснодаре мужчины устроили массовую драку на дороге.