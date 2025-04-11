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Медведи-гаишники получили взятку от водителя и попали на видео на Урале

На видео попали медведи-гаишники, которые остановили уральца и получили взятку

На Урале медведи-гаишники остановили водителя, который ехал по дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«На трассе в Перми грузовик дальнобойщика притормозили два молодых медведя, которые вели себя практически как сотрудники автоинспекции. Звери подбежали к окну грузовика и получили печенье», — говорится в публикации.

После получения «взятки» медведи быстро отошли от транспорта и дали ему проехать.

До этого в Малайзии дикая пантера напала на водителя грузовика, остановившегося у обочины дороги.

Когда мужчина мыл руки, на него напало животное. Он смог отбиться от зверя, засунув ему в пасть бутылку с водой. Водитель другой машины остановился и пришел на помощь пострадавшему. Врачи наложили на голову водителя более 30 швов. Снятые видеорегистратором кадры с убегающей пантерой получили широкое распространение в соцсетях.

Ранее водитель Lexus специально зажевал колесами собаку и попал на видео в Приморье.

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