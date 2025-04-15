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Мутко предложил выдавать субсидии на покупку квартир большой площади

Мутко: надо субсидировать покупку в ипотеку жилья большей площади
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Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

В России надо выделить субсидии на покупку в ипотеку квартир большой площади, то есть жилья, которое соответствует потребностям семей. С таким предложением выступил глава «Дом.РФ» Виталий Мутко, пишет РИА Недвижимость.

«Нам нужно структуру жилья строить другую. И вот здесь бы меру поддержки на субсидирование людям покупки жилья большей площади», — сказал Мутко во время выступления на расширенном заседании президиума Госсовета РФ.

Он отметил, что самая низкая обеспеченность жильем в стране у семей, в которых более двух детей. Мутко подчеркнул, что им нужны большие площади, в то время как сегодня наиболее доступный вариант жилья — это однокомнатные квартиры.

В России с 1 апреля частично расширили программу семейной ипотеки. Ее распространили на вторичный рынок жилья, но только в тех регионах, где наблюдается низкий уровень жилищного строительства.

Семьи с детьми в возрасте до шести лет смогут получить ипотечный кредит под 6% годовых на покупку квартиры в многоквартирном доме не старше 20 лет и не признанном аварийным.

До этого глава Татарстана Рустам Минниханов предложил распространить семейную ипотеку на семьи с детьми в возрасте до 14 лет и семьи ветеранов спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года.

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