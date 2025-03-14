Стало известно, сколько квартир можно купить на переплату по ипотеке 2025 года

Юрист Гусятников: на переплату по ипотеке 2025 года можно купить четыре однушки

На переплату по ипотеке, которая взята в 2025 году, можно купить более четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир, заявил «Газете.Ru» старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

«Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве в 2025 году составит 12 млн рублей. При стандартном первоначальном взносе в 20% заемщику потребуется взять кредит на 9,6 млн рублей. Если оформить его на 30 лет по ставке 29% годовых, ежемесячный платеж составит около 230 тыс. рублей, а минимальный необходимый доход для одобрения кредита — не менее 301 тыс. рублей в месяц. Итоговая переплата за весь срок кредитования составит порядка 53 млн рублей. Это больше, чем стоимость четырех однокомнатных или трех двухкомнатных квартир в Москве», — отметил Гусятников.

По его словам, многие россияне отказываются от покупки жилья в ипотеку, ожидая снижения ставок хотя бы до 14-15% годовых.

14 февраля ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% второй раз подряд. В преддверии заседания и после него некоторые банки снижали ставки по кредитам.

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