Захарова заявила, что России не нужны аналоги зарубежных музыкальных премий

Захарова: музыкальные премии РФ гремят на весь мир, потому что открывают таланты

Российские музыкальные премии «гремят на весь мир», потому что открывают настоящие таланты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов, нужно ли придумывать аналоги зарубежным премиям, передает РИА Новости.

«У нас эти премии есть, они проверены не просто временем, они гремят на весь мир. Почему гремят? Не потому, что по разнарядке сказали провести премию или проводить каждый год, а потому, что они выдали миру настоящие таланты», — сказала Захарова.

В частности, дипломат напомнила про премию Чайковского, которая существует уже много лет и вывела в свет огромное количество звезд.

До этого стало известно, что заслуженный артист России Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» — аналога «Евровидения».

Правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение конкурса в 2025 году. Контролировать использование средств будет МИД России.

По словам спецпредставителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкоя, участие в «Интервидении» подтвердили более 20 стран, и это число продолжает расти. Приглашения рассылались странам СНГ, БРИКС, ШОС и ряду стран Латинской Америки.

Ранее первая россиянка на «Евровидении» оценила идею «Интервидения».