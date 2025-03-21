На проведение «Интервидения» выделили 750 млн рублей

Правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение международного песенного конкурса «Интервидение» в 2025 году — аналога европейского «Евровидения». Распоряжение кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств, сказано в распоряжении, будет осуществлять МИД России.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении «Интервидения» в сентябре 2025 года в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета конкурса стал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал, что свое участие в музыкальном конкурсе уже подтвердили около 20 стран. Приглашения были направлены в страны СНГ, БРИКС, ШОС, ряд стран Латинской Америки. Позднее политик заявлял, что число стран-участниц продолжает расти.

Накануне музыкальный критик Сергей Соседов усомнился, что в ближайшем будущем «Интервидение» обгонит по популярности европейский аналог. Он также назвал формат конкурса устаревшим.

Ранее стало известно, что сооснователя группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.