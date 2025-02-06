Первая россиянка на «Евровидении» оценила идею «Интервидения»

Участница «Евровидения» от России Мария Кац пожелала попасть в жюри «Евровидения»

Певица Мария Кац (Юдифь) оценила идею устроить в России новый музыкальный конкурс «Интервидение». Ее цитирует aif.ru.

В 1994 году Кац стала первой участницей «Евровидения» от России и заняла 9-е место из 25 с песней «Вечный странник».

«Я думаю, что это замечательно. У нас будет большой музыкальный праздник, а в нашей жизни их и так мало», — сказала она.

Кац отметила, что конкурс дает возможность заявить всему миру о российском музыкальном продукте.

Сравнение «Интервидения» и «Евровидения» Кац назвала «неуместным» и пожелала участвовать в конкурсе в качестве жюри.

В 2022 году Мария Кац в разговоре с «Газетой.Ru» оценила песню «Stefania», с которой украинская группа Kalush Orchestra выиграла конкурс в 2022 году.

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