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Путин заявил о возможном торможении строительства жилья в России

Путин заявил, что есть риски торможения строительства жилья в России
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Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков торможения строительства жилья в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас с учетом текущей конъюнктуры и макроэкономической ситуации есть риски торможения (жилищного строительства. — «Газета.Ru»)», — сказал российский лидер во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ.

По его словам, в целом по стране уже свыше 2 тысяч проектов в сфере жилищного строительства реализуются с переносом сроков его сдачи на шесть месяцев.

10 апреля Путин в ходе встречи с генеральным директором акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталием Мутко заявил, что в России удастся решить жилищные вопросы так, как не удавалось ни в царские времена, ни при СССР. Он отметил, что для этого в РФ есть технологии, производственные и строительные силы, а также наука и хорошая организация.

Также глава государства подчеркнул необходимость активной информационной работы с населением по разъяснению текущей ситуации на рынке недвижимости, включая вопросы ипотечного кредитования.

Ранее в России застройщики отметили неприятную тенденцию на рынке жилья.

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