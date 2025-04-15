Чех стал тысячным желающим получить разрешение на временное проживание в России

Министерство внутренних дел Российской Федерации приняло тысячное заявление о выдаче разрешения на временное проживание (РВП) от иностранцев, разделяющих духовно-нравственные ценности РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, тысячным желающим получить РВП стал гражданин Чехии, который выбрал своим новым домом Санкт-Петербург.

7 апреля Волк рассказала, что гражданин США Полк Тимоти Редмон решил переехать жить в Омск из-за любви к творчеству писателя Федора Достоевского. Она заявила, что американец перебрался в Россию несколько лет назад, однако только в 2024 году подал документы на регистрацию. 6 апреля ему вручили разрешение на временное проживание в РФ.

В августе 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности». Согласно документу, иностранцы могут получать разрешение на временное пребывание в течение трех месяцев вне квоты и без необходимости подтверждать владение русским языком, знание истории и законодательства, если они не согласны с идеологическим курсом властей своих стран. Однократные визы предоставляются гражданам государств, власти которых проводят политику по навязыванию «деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Ранее в Госдуме заявили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию.