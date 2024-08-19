В Госдуме заявили о желании многих иностранцев «обезопасить себя», переехав в Россию

Для получения разрешения на временное проживание в России от некоторых иностранцев может быть достаточно их заявления о поддержке традиционных ценностей и несогласия с политикой своего государства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Кузнецов, комментируя подписанный президентом указ о гуманитарной поддержке иностранных граждан.

«Сегодняшний указ — наш общий успех и радость. Будем продолжать бороться за разумность нашей миграционной политики. Лично мое мнение, что от гражданина США или Германии должно быть достаточно заявления о приверженности традиционным ценностям и неприятии политики своего правительства. Надо понимать, что статус РВП (разрешения на временное проживание. — «Газета.Ru») — это только шанс. Дальше для получения гражданства переселенец должен выучить русский язык, найти работу или инвестировать финансы в экономику России», — сказал Кузнецов.

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, основания для разрешения временного проживания в России иностранцам по новому указу пока не прописаны.

«Для этого будет постановление правительства в рамках указа президента как нормативно-правовой акт. И там будет полностью изложена вся структура исполнения данного закона», — отметил парламентарий.

Появление указа он объяснил тем, что в последние годы сотни людей «с русскими корнями» хотят переехать в Россию, но законно не могут это сделать.

«Дело в том, что в наши посольства, консульства обращается огромное количество людей. Это потомки первой волны мигрантов еще после Октябрьской революции. Конечно, они потеряли язык, связь со своей родиной, потому что это уже третье-четвертое поколение. Но они сегодня столкнулись с тем, что на Западе полностью извращаются все семейные ценности, пропагандируется насилие, жестокость. И, естественно, люди начинают искать, как обезопасить себя и своих детей, просят дать им возможность переехать в Россию», — рассказал Водолацкий.

19 августа Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. Речь идет об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, навязывающей деструктивные неолиберальные установки.

Согласно документу, они смогут получить разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории и основ законодательства страны.

Таким гражданам Министерство иностранных дел будет выдавать обыкновенные частные визы на три месяца.

Ранее МВД РФ выдало многодетной семье из США свидетельство о временном убежище в России.