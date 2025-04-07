Американец вдохновился творчеством Достоевского и переехал в российский город

Гражданин США Полк Тимоти Редмон решил переехать жить в Омск из-за любви к творчеству писателя Федора Достоевского. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, американец перебрался в Россию несколько лет назад, однако только в 2024 году подал документы на регистрацию. 6 апреля ему вручили разрешение на временное проживание в РФ.

До этого Редмон жил в Москве и часто бывал в Санкт-Петербурге. Однако в конечном итоге решил остановиться в Омске, объяснив свое решение тем, что сибирский город неразрывно связан с Достоевским. Его произведения оказали на мужчину большое внимание, написала Волк.

Сейчас американец учится на втором курсе магистратуры Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского по специальности «Археология».

В прошлом году стало известно, что бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль окончательно перебралась жить в Россию. Она рассказала, что считает РФ по-настоящему свободной страной и чувствует себя здесь как дома.

Кнайсль присмотрела местечко на востоке страны, где хочет построить дом. Экс-министр призналась, что не любит города и предпочитает жить на природе в своем доме с собаками, кошками и лошадьми.

При этом российский паспорт Кнайсль получать не собирается, так как считает, что иметь два гражданства — то же, что «быть замужем за двумя людьми».

Ранее гражданин Германии переехал в Брянск из-за несогласия с политикой своей страны.