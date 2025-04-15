Путин оценил потенциал строительного комплекса России

Путин: обеспеченность жильем к 2030 году должна составить 33 кв. м на человека

К 2030 году в России планируется достичь уровня обеспеченности жильем в среднем 33 квадратных метра на человека. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета, говорится на сайте Кремля.

«В последние годы строительный комплекс у нас динамично развивается. Его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи», — заявил глава государства.

Он также отметил, что до 2036 года стоят планы построить 1 млрд 383 млн квадратных метров жилья, из них к 2030 году — 663 млн «квадратов».

Поручение Путина об обеспечении граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м содержится в майском указе от 2024 года. В нем же говорится, что к 2036 году показатель должен составить не менее 38 кв. м.

До этого инвестиционный стратег Александр Бахтин сообщил, что укрепление рубля с начала 2025 года не приведет к удешевлению квартир в России. Он отметил, что сейчас в среднем один квадратный метр стоит 113 тысяч рублей и цены вряд ли будут падать.

Также эксперт рассказал, что если брать скромную двухкомнатную квартиру от 50 квадратных метров, то она будет стоить 5,6 млн рублей. Однако в некоторых регионах РФ, например в Краснодарском или Приморское крае, этих денег может не хватить даже на «однушку».

Ранее была названа доля россиян, которые хотят купить квартиру в этом году.