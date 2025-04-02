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Названа доля россиян, которые хотят купить квартиру в этом году

Финуслуги: почти две трети опрошенных россиян хотят купить квартиру в 2025 году
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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти две трети опрошенных россиян (65%) хотят купить недвижимость в этом году, выяснили в ходе опроса компания «Росгосстрах» и маркетплейс Финуслуги. Результаты исследования поступили в редакцию «Газеты.Ru».

Из желающих купить квартиру 57% респондентов нацелились на новостройки, 34% хотят купить готовое жилье, а 8% присматривают себе домик за городом.

49% планируют взять ипотеку, еще 42% надеются обойтись своими сбережениями. 5% респондентов готовы занять деньги у родных или друзей. Интересно, что каждый пятый планирует сдавать купленную квартиру в аренду, и такая же доля людей собирается перепродать недвижимость с выгодой.

40% готовы потратить на жилье от 5 до 7 млн рублей, еще 30% — от 7 до 10 млн рублей, 21% согласны вложить больше 10 млн рублей, а 19% мечтают уложиться в «скромный бюджет» до 5 млн рублей.

При выборе жилья главным критерием для большинства покупателей (55%) остается цена. Но не менее важны и другие факторы: 45% смотрят на расположение, 37% — на инфраструктуру района, 33% — на площадь жилья, 23% — на экологию, а ещё 19% ценят хороший ремонт.
 
Многие россияне задумываются о покупке жилья на будущее. В ближайшие 10–15 лет каждый пятый мечтает обзавестись недвижимостью класса люкс — элитной квартирой или домом. 19% намерены купить участок под строительство своего дома, а 61% хотят обеспечить жильем своих детей.

Чтобы воплотить эти мечты в реальность, 36% респондентов готовы откладывать ежемесячно до 50 тыс. рублей, 34% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 8% — от 100 тыс. до 150 тыс. рублей, а 12% способны зарезервировать даже больше 150 тыс. рублей в месяц. Еще 10% вообще не собираются копить на жилье.
 
В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян. Опрос подразумевал многовариантность ответов.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании квартир.

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