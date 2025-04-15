Хинштейн пообещал жестко разобраться с УК из-за их действий во время атаки дронов на Курск

В Курске власти будут разбираться с двумя управляющими компаниями, у которых не оказалось дежурных аварийных бригад, чтобы вовремя прибыть к атакованным беспилотниками домам, чтобы перекрыть в них горячую воду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Появились только поздно утром. С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!» — написал чиновник.

15 апреля в министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью в Курской области сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

В результате ударов были повреждены 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб. Наряду с многоквартирными домами после атаки БПЛА различные повреждения получили 37 частных домовладений.

Ранее Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам.