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В Курске после атаки беспилотников оказались повреждены более 20 домов

Хинштейн: из-за атаки БПЛА в Курске оказались повреждены 24 многоквартирных дома
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Правительство Курской области

Более двух десятков жилых домов получили повреждения в результате ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Курск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«Пострадало 24 многоквартирных дома, три из них — достаточно серьезно», — рассказал он.

Чиновник уточнил, что сейчас на местах работают эксперты. Им предстоит до конца дня оценить, подлежат ли поврежденные здания восстановлению.

Как отметил Хинштейн, власти окажут помощь всем пострадавшим жителям. В том числе речь идет о предоставлении им необходимых выплат.

«На время все люди будут размещены в ПВР, еще ночью всех эвакуировали, все люди обеспечены питанием», — подчеркнул врио губернатора.

В ночь на 15 апреля в небе над Курской областью сбили 109 украинских дронов. Одной из целей атаки стал административный центр региона, где были ранены девять человек. Еще одну женщину — 85-летнюю пенсионерку — спасти не удалось.

По данным местного оперативного штаба, во время атаки был поврежден гараж с машинами скорой помощи. Урон получили 11 транспортных средств, тем не менее Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать и реагировать на вызовы.

Ранее жительница Белгородской области получила тяжелые ранения при атаке украинского БПЛА.

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Атаки на Курскую область
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