Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам

Хинштейн признал, что у него нет доверия к местным чиновникам

У временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна нет доверия к местным чиновникам. Его слова публикует Telegram-канал «Суджа родная».

«Я не доверяю всем чиновникам, работающим здесь. (...) Я считаю, что очень многие должны за то, что здесь происходит из-за коррупционной схемы, ответить», — сказал он.

По словам Хинштейна, материалы с информацией о деятельности некоторых местных чиновников уже переданы в правоохранительные органы для дальнейших разбирательств.

Недавно Хинштейн запретил чиновникам удалять комментарии и редактировать записи в социальных сетях. Он отметил, что на все корректные вопросы, даже с критикой, чиновники должны отвечать.

До этого Хинштейн сообщил, что Минобороны России подготовило первый список из 158 населенных пунктов в приграничной Курской области, которые будут обследованы специальными комиссиями.

Ранее Хинштейн обсудил с Володиным вопрос насчет ветеранов в Курской области.