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Хинштейн рассказал о повреждениях после атаки ВСУ на Курск

Хинштейн: при ударах ВСУ по Курску повреждения получили 37 частных домовладений
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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Курске наряду с многоквартирными домами после атаки украинских беспилотников различные повреждения получили 37 частных домовладений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, пять из этих зданий сгорели. Всем владельцам домов, не подлежащих восстановлению, выдадут сертификаты. Остальные здания будут отремонтированы, заявил чиновник.

Также он сообщил, что власти осмотрели три поврежденных в ходе атаки дронов многоквартирных дома. В квартирах выгорели стены, есть обрушения перекрытий. Сейчас территория оцеплена, там работают саперы, отметил Хинштейн.

15 апреля в министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью в Курской области сбили 109 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Одной из целей массированной атаки стал Курск, где пострадали 10 человек. Из них выжили девять.

В результате ударов повреждения получили 24 многоквартирных дома. Трем из них был нанесен достаточно серьезный ущерб.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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