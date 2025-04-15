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СК РФ возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Курск

СК возбудил дело о теракте после массовой атаки дронов ВСУ на Курск
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилые дома Курска. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает ТАСС.

«Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте», — сказала представитель СК РФ.

15 апреля министерство обороны РФ заявило, что в течение ночи в небе над Курской областью были перехвачены и уничтожены 109 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в оперативном штабе региона, Курск подвергся массированной атаке. В результате ударов с применением БПЛА в городе пострадали 10 человек, одного из них — 85-летнюю пенсионерку — спасти не удалось.

В нескольких жилых домах произошли возгорания. Кроме того, повреждения получил гараж и находившиеся в нем 11 машин скорой помощи. Несмотря на это, Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжает работать и направлять врачей на вызовы.

Ранее на территории Курской области обнаружили 200-килограммовый беспилотник ВСУ.

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Атаки на Курскую область
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