Гараж скорой помощи был поврежден при атаке ВСУ на Курск

Гараж скорой помощи стал одной из целей массированной атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом сообщил оперштаб Курской области в Telegram-канале.

«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Как рассказали в оперштабе, в результате ударов БПЛА по городу пострадали десять человек. Они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Одна женщина не выжила.

Кроме того, произошло возгорание в нескольких домах. В одном из многоквартирных домов на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этажи, в домах на улицах Орловской и Веспремской возник пожар.

Информация о последствиях атаки еще уточняется.

В 4:47 мск оперштаб региона сообщил об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили 1200 украинских беспилотников за неделю.