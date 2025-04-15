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Гараж скорой помощи был поврежден при атаке ВСУ на Курск

Беспилотники ВСУ атаковали гараж скорой помощи в Курске, повреждено 11 машин
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«Газета.Ru»

Гараж скорой помощи стал одной из целей массированной атаки украинских беспилотников в Курске. Об этом сообщил оперштаб Курской области в Telegram-канале.

«Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы», — говорится в сообщении.

Как рассказали в оперштабе, в результате ударов БПЛА по городу пострадали десять человек. Они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги. Одна женщина не выжила.

Кроме того, произошло возгорание в нескольких домах. В одном из многоквартирных домов на улице Заводской повреждены восьмой и девятый этажи, в домах на улицах Орловской и Веспремской возник пожар.

Информация о последствиях атаки еще уточняется.

В 4:47 мск оперштаб региона сообщил об отмене сигнала об опасности атаки БПЛА.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили 1200 украинских беспилотников за неделю.

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