Суд в Москве отменил штраф Даниле Поперечному за дискредитацию армии

Московский городской суд отменил решение суда первой инстанции, обязавшего комика Данилу Поперечного (признан в РФ иностранным агентом) выплатить штраф в размере 50 тыс. рублей за дискредитацию армии страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на картотеку.

«Отменить постановление, дело прекратить», — говорится в документах.

В тексте уточняется, что Московский городской суд принял соответствующее решение в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

14 июня 2024 года министерство юстиции РФ внесло Данилу Поперечного в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, юморист выступал против проведения специальной военной операции на Украине и работал с информационными площадками, которые находятся под контролем зарубежных структур.

Позже в отношении комика завели административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию российских войск»). В ноябре прошлого года Тверской районный суд Москвы оштрафовал его на 50 тыс. рублей в рамках данного дела. При этом сам Поперечный отказался признать свою вину.

Ранее музыкант Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) подал апелляционную жалобу из-за признания его виновным в дискредитации ВС РФ.